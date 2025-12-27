Βρες τον καλό σου εαυτό…

Ο Ολυμπιακός απέδρασε με ένα πολύτιμο διπλό από την Μπολόνια, εμφάνισε ξανά τις… γνωστές του παθογένειες στο 4ο δεκάλεπτο, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να βρουν τον καλό τους εαυτό με τη νέα χρονιά, αρχής γενομένης από το ΟΑΚΑ.

«Ερυθρόλευκη» απόδραση από την Μπολόνια με… ταχυπαλμίες. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Ιταλία ανήμερα των Χριστουγέννων για να παίξει σε μια έδρα όχι και τόσο φιλόξενη. Από την Virtus Arena φέτος έχει περάσει μόνο η πρώτη στην βαθμολογία Χάποελ, ενώ έχουν φύγει με σκυμμένο κεφάλι Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Εφές , Μονακό και Ντουμπάι. Αρκεί αυτό για να καταλάβει κάποιος πόσο πολύτιμο ήταν το διπλό των «ερυθρολεύκων» σε περίεργη – γιορτινή εποχή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητούσε μια εκτός έδρας πειστική εμφάνιση, κάτι που φέτος έχει γίνει μόλις μια φορά στο Μόναχο και το άνετο διπλό επί της Μπάγερν. Οι Πειραιώτες για 30’ είχαν το ματς στα μέτρα τους, ήταν ικανοί να ανταποδώσουν το μπασκετικό… ξύλο της Βίρτους και να σταματήσουν την πυραυλοκίνητη αλλά… επιπόλαιη περιφέρεια της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς και του ενορχηστρωτή Κάρσεν Έντουαρντς.

Για 30’ ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, κυριαρχούσε σε ότι μπάλα ήταν στον αέρα, ανανέωσε κατοχές και αν εξαιρέσεις τα 18 λάθη – που έδωσαν 22 πόντους στην ιταλική ομάδα – οι Πειραιώτες θα έφευγαν με ένα άνετο διπλό. Αμ δε…

Το 4ο δεκάλεπτο ήταν ακριβώς ίδιο με… Βελιγράδι, Βαρκελώνη και ΣΕΦ. Εξηγούμε: Κατάρρευση και στις δυο πλευρές του παρκέ, όπως με Ερυθρό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Συνεχόμενα λάθη, κακές πάσες και επαναφορές και η άμυνα… αλλού.

Έδωσε την ευκαιρία στην αλλοπρόσαλλη Βίρτους να βρει ρυθμό και να δώσει μια κατηφορική κλίση στο γήπεδο, βάζοντας παράλληλα και τον κόσμο στην εξίσωση. Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκαν 34 πόντους στην τελευταία περίοδο, έναν λιγότερο από όσους είχαν δεχτεί σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο αναζητά μια πειστική εμφάνιση και αν εξαιρέσουμε το Μόναχο οι «ερυθρόλευκοι», κυρίως εκτός έδρας δεν έχουν θέλξει με την απόδοση τους σε κανένα παιχνίδι. Πράγμα αξιοσημείωτο, καθώς την περασμένη σεζόν υπήρχαν αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια για τους Πειραιώτες που τα «καθάριζαν» από το πρώτο ημίχρονο.

Η περίοδος είναι κρίσιμη, καθώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βρει τα πατήματα του και να φορμαριστεί. Ο Ολυμπιακός οφείλει τώρα να φορέσει το μανδύα του… καλού του εαυτού. Αρχής γενομένης από ΟΑΚΑ και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ένα διπλό μπορεί να είναι και το turning point της σεζόν.

Αντί επιλόγου αξίζει να κάνουμε μια ειδική μνεία στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που το καλοκαίρι βρέθηκε μια ανάσα μακριά από το Λιμάνι. Ο Σέρβος σέντερ στην καλή του μέρα, είναι ασταμάτητος. «Καθαρίζει» τα πάντα ψηλά, μαζεύοντας τα ριμπάουντ σαν… χάπια. Επιθετικά μπορεί να σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ στην Μπολόνια εμφάνιση και αλτρουιστικές αρετές, θυμίζοντας Μουστάφα Φαλ, καθώς μοίρασε πέντε τελικές πάσες. Μπορεί ο Φουρνιέ να άνοιξε την διαφορά με τα τρίποντα του, μπορεί ο Ντόρσεϊ να ήταν πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας και το καθοριστικό σουτ στο τέλος, ωστόσο ο αληθινός MVP της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ