«Ανανέωσε τους Μπράιαντ και Μπλέικνι μέχρι το 2029 η Χάποελ»

Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία τους Αντόνιο Μπλάκενεϊ και Ελάιτζα Μπράιαντ για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η Χάποελ Τελ - Αβίβ κοιτάζει από τώρα το μέλλον της. Σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο, «sport5», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους Αντόνιο Μπλέικνι και Ελάιτζα Μπράιαντ μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Ο πρώτος, δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027, προχωρώντας στην επέκταση της συνεργασίας του για ακόμη δύο χρόνια, ενώ, ο πρώην παίκτης της Εφές, επέκτεινε για έναν χρόνο το συμβόλαιό του, με αυξημένες απολαβές και χωρίς ρήτρα αποχώρησης.

Τη φετινή σεζόν, ο Ελάιτζα Μπράιαντ πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 15,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 20,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 18 συμμετοχές, ενώ, ο Αμερικανός γκαρντ αριθμεί 13,5 πόντους και 2,2 ριμπάουντ ανά ματς.