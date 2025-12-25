Θέλει να ανανεώσει τους Παγιόλα και Ντιούφ η Βίρτους Μπολόνια

Η Βίρτους Μπολόνια θέλει να ανανεώσει τα συμβόλαια των Αλεσάντρο Παγιόλα και Μοχάμεντ Ντιούφ, όπως ανέφερε ο GM του συλλόγου.

Ο General Manager της Βίρτους Μπολόνια, Πάολο Ρόντσι, προχώρησε σε δηλώσεις στο «Il Carlino» και αναφέρθηκε στο μέλλον των Αλεσάντρο Παγιόλα και Μοχάμεντ Ντιούφ. Ξεκαθάρισε πως στον σύλλογο είναι χαρούμενοι με το τωρινό ρόστερ και πως θέλουν να διατηρήσουν τον πυρήνα τους.

Βέβαια, υπογράμμισε πως για να συνεχίσουν στην ιταλική ομάδα οι παίκτες θα πρέπει να το θέλουν και οι ίδιοι.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πρώτα απ'όλα, είμαστε ευχαριστημένοι με όλους και με ένα σύνολο που είναι ευχαριστημένο. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον πυρήνα. Προφανώς, η επιθυμία πρέπει να είναι αμοιβαία. Το συζητάμε μεταξύ μας, ήρεμα και με σεβασμό».