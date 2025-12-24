«Γιατί άλλαξε γνώμη ο Αταμάν με τον Γιούρτσεβεν»

Tα δεδομένα στην υπόθεση Ομέρ Γιούρτσεβεν πήραν διαφορετική τροπή, με τον Εργκίν Αταμάν να αλλάζει γνώμη για την παρουσία του Τούρκου σέντερ, ο οποίος πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση στο Κάουνας κόντρα στην Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός πάιζοντας μπάσκετ για σεμινάριο στο δεύτερο μέρος, πέρασε σαν σίφουνας από το κρύο Κάουνας και θα κάνει Χριστούγεννα χαρούμενος. Οι «πράσινοι» μπορεί να μην βρέθηκαν σε καλή μέρα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά, ωστόσο πέρασαν από μια καυτή έδρα και πλέον βλέπουν κορυφή.

Η Magic Euroleague ανέλυσε το παιχνίδι και την νοοτροπία του Παναθηναϊκού όταν βρέθηκε με διψήφια διαφορά πίσω στο σκορ, ωστόσο στάθηκε και σε ένα ζήτημα που ταλανίζει το τελευταίο διάστημα τον οργανισμό: Αυτό δεν είναι άλλο από το θέμα του σέντερ.

Μέσα από αυτή την εκπομπή είχε ειπωθεί πολλάκις πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα αποτελέσει παρελθόν από το «τριφύλλι» μετά το παιχνίδι στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται πως θα ανανεώσει το συμβόλαιο του.

Ωστόσο τα δεδομένα τροποποιήθηκαν από το βράδυ της Τρίτης: Μετά και την εξαιρετική εμφάνιση του Τούρκου σέντερ στην Zalgirio Arena, ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε γνώμη για τον παίκτη και πλέον όλα δείχνουν πως ο Γιούρτσεβεν οδεύει προς παραμονη στον Παναθηναϊκό: Τι οδήγησε τον Εργκίν Αταμάν σε αυτή την απόφαση; Στην παρακάτω Magic Euroleague...