Ανατροπή στο θέμα Γιούρτσεβεν: Όλα δείχνουν παραμονή στον Παναθηναϊκό!

Η «Μagic Euroleague» αποκάλυψε ότι τα δεδομένα στην υπόθεση Γιούρτσεβεν έχουν αλλάξει και όλα δείχνουν πως ο Τούρκος σέντερ οδεύει προς παραμονή στον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρθηκε στην «Magic Euroleague» τα δεδομένα της υπόθεσης του Ομέρ Γιούρτσεβεν άλλαξαν. Ο Τούρκος σέντερ βελτίωσε τις εμφανίσεις του και προσφέρει πλέον περισσότερα πράγματα στο «τριφύλλι». Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε στην παραμονή του συμπατριώτη του.

Η ρήτρα στο συμβόλαιο του Γιούρτσεβεν ενεργοποιείται στις 25/12 και το επικρατέστερο σενάριο είναι οι δύο μεριές να συνεχίσουν τη κοινή τους πορεία. Ο Αταμάν δεν θέλει να ρισκάρει και βλέποντας μία μικρή πτώση στην απόδοση του Κένεθ Φαρίντ και πως ο Ρισόν Χολμς θέλει χρόνο και έτσι επιθυμεί να συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν.

Ακόμη, ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε ότι δεν υπάρχουν παίκτες στην αγορά. Επίσης, όσον αφορά την περίπτωση του Κρις Σίλβα, ο Τούρκος κόουτς τον παρακολούθησε στο ματς του «τριφυλλιού» με την ΑΕΚ και δεν εντυπωσιάστηκε. Θεώρησε πως με τον χρόνο συμμετοχής που θα έχει στον Παναθηναϊκό δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Αντιθέτως, ο Γιούρτσεβεν ξέρει ήδη τον ρόλο του, τα συστήματα και το «πράσινο» περιβάλλον και έτσι μπορεί να προσφέρει περισσότερα σε λιγότερο χρόνο στο παρκέ.

Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί πως μετά το ματς του «τριφυλλιού» με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Εργκίν Αταμάν... έδειξε την αλλαγή στη στάση του για το θέμα του Γιούρτσεβεν. Όπως, επίσης, αναφέρθηκε στον Ματίας Λεσόρ και τόνισε πως στον Παναθηναϊκό είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση του Γάλλου σέντερ.