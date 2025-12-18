Μαρκ Τέιτουμ: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο για το ΝΒΑ Εurope»

Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ότι η Αρμάνι Μιλάνο παραμένει εμπλεκόμενη στις συζητήσεις για το NBA Europe

Η Αρμάνι Μιλάνο εξακολουθεί να είναι σταθερά στο προσκήνιο για το NBA Europe και ο Αναπληρωτής Κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, το ξεκαθάρισε αυτό αναφερόμενος στο μέλλον του project.

Καθώς συνεχίζονται τα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι σύλλογοι και αγορές θα μπορούσαν να εμπλακούν στην επερχόμενη διοργάνωση ο Τέιτουμ επιβεβαίωσε ότι η ιταλική ομάδα παραμένει μέρος των συζητήσεων και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της

«Ναι, απολύτως είμαστε σε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ανέφερα τη Μίλανο ήταν απλώς ένα παράδειγμα. Πρόσφατα το συζήτησα και με τον Έτορε Μεσίνα και είμαστε στην ίδια σελίδα. Είμαστε σε συνομιλίες με πολλές ομάδες», είπε σε συνέντευξή του στην Gazzetta, ο Μαρκ Τέιτουμ.