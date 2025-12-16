Δεν πιάνει θέση ξένου πλέον στη Ρεάλ ο Οκέκε, παίρνει ισπανικό διαβατήριο ο Ντεκ

Ο Τσούμα Οκέκε απέκτησε διαβατήριο Νιγηρίας και πλέον δεν θα θεωρείται ξένος στη Ρεάλ στις εγχώριες διοργανώσεις. Κοντά στο να πάρει το ισπανικό ο Γκάμπριελ Ντεκ.

Σημαντική διαφοροποίηση στους Μαδριλένους στο πρωτάθλημα, αφού ο Οκέκε απέκτησε πλέον διαβατήριο Νιγηρίας και δεν πιάνεται παίκτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού.

Έτσι ο Οκέκε πλέον δεν θα πιάνει θέση ξένου στο ρόστερ της Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να έχουν έναν πονοκέφαλο λιγότερο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Ντεκ, που αναμένεται να πάρει ισπανικό διαβατήριο και να μην πιάνει κι αυτός θέση ξένου στο ρόστερ της Ρεάλ.

Έτσι μοναδικός ξένος θα πιάνεται ο Τρέι Λάιλς, που θα έχει περιορισμούς στις εγχώριες διοργανώσεις της Ισπανίας.