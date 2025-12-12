Με σφραγίδα Πασκουάλ η αναγεννημένη Μπαρτσελόνα διέλυσε τον Ολυμπιακό που παρέπαιε σε άμυνα κι επίθεση και το μόνο που κατάφερε στο τέλος ήταν να μειώσει τη διαφορά (98-85) στο -13.

«Ερυθρόλευκος» κατήφορος στο Palau Blaugrana. O Ολυμπιακός έχασε τελείως την συγκέντρωση του, κυρίως με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με την αναγεννημένη Μπαρτσελόνα να κερδίζει εύκολα με 98-85.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν για δεύτερη σερί αναμέτρηση μετά τον Ερυθρό, έπεσαν στο 8-6 και πλέον βλέπουν την πρώτη τετράδα να απομακρύνεται, την ώρα που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πέτυχε την τρίτη σερί νίκη της ανεβαινόντας στο 10-5.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν βρήκε ποτέ λύσεις όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, με την απουσία γκαρντ-σκόρερ να κάνει επιτακτική την ανάγκη του... Μόντε Μόρις. Ο Ολυμπιακός έκανε 12 λάθη, σουτάροντας με 7/12τρ., την στιγμή που έδιναν συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες στους «Μπλαουγκράνα» που πήραν 19 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν έκανε ότι ήθελε την άμυνα των Πειραιωτών, με τον Αμερικανό άσο να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση με την ισπανική ομάδα μετρώντας 28 πόντους με 7/10τρ. Ο Κέβιν Πάντερ πήρε το όπλο του με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, έδωσε λύσεις στη ρακέτα ο Σενγκέλια με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για τους «ερυθρόλευκους» ο Βεζένκοφ είχε καλή παρουσία με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 19 πόντους με 3 ριμπάουντ. Θετική εμφάνιση του Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, διψήφιοι Φουρνιέ (11π.) και Μιλουτίνοφ (10π.). Στα χαμηλά Νιλικίνα και Ουόκαπ που σκόραραν μαζί 6π.

«Καυτό» δίδυμο Φουρνιέ – Μιλουτίνοφ, μικρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό

Mε την κλασική του πεντάδα ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ να ανοίγει το σκορ και την Μπαρτσελόνα να απαντά με 5-0 σερί για το 5-2 στο 2’. Ο Κλάιμπερν «ζεστάθηκε» από τα 6.75μ. (2/2τρ.), με τους γηπεδούχους να παίρνουν ρυθμό από την άμυνα τους και με όπλο το τρίποντο έστειλαν την διαφορά στο +8 (14-8 στο 5’). Ο Βεζένκοφ βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τον Φουρνιέ να δίνει πέντε συνεχόμενους από μακριά για να μειώσει στο πόντο (14-13 στο 6’). Ο Κλάιμπερν έκανε ζημιά στους Πειραιώτες (9π. 3/3τρ.), που είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση, φέρνοντας σε ισορροπία το ματς, με γκολ-φάουλ του Βεζένκοφ (21-21 στο 9’). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +1 (21-22) για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με το δίδυμο Φουρνιέ (9π.) – Μιλουτίνοφ (8π.) να κάνει όλη την δουλειά.

Δεν… τράβηξε η second unit, έφερε τούμπα το ματς με σούπερ Κλαίμπερν η Μπάρτσα

Ο Χολ βρήκε τους πρώτους του πόντους με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου (21-24), με την Μπάρτσα να απαντά με 5-0 σερί για να πάρει τα ηνία του σκορ (26-24 στο 12’). Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους μέσα από την ρακέτα (26-28 στο 13’), ο Πάντερ απάντησε με τρίποντο, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν την διαφορά στο +4 (29-33 στο 16’), με τον Χολ να δίνει λύσεις στο ζωγραφιστό (4π. 4ρ.). Ο Κλάιμπερν έκανε όλη την δουλειά για την ομάδα του Πασκουάλ, με τον Αμερικανό(16π.) να τρέχει προσωπικό σερί 6-0 για το +2 της Μπάρτσα (35-33 στο 17’). Ο Ολυμπιακός έκανε λάθη – συγκέντρωσης, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί την υπέρ της διαφορά (+4, 42-37 στο 19’). Ο Μιλουτίνοφ με 2/2β. διαμόρφωσε το 42-39 στο τέλος του πρώτου μέρους, με τους «ερυθρόλευκους» να μένουν κοντά, παρά την κακή τους απόδοση σε μεγάλο μέρος του δεκαλέπτου.

«Ερυθρόλευκος» κατήφορος με ανύπαρκτη άμυνα και… όργια Κλάιμπερν – Πάντερ

Ο Κλάιμπερν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 19π. για το +4 της Μπάρτσα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου (45-41). Οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, ο Πάντερ βρήκε ρυθμό με 4 συνεχόμενους πόντους (54-47 στο 24’), με τον Ολυμπιακό να έχει χάσει τελείως την συγκέντρωση του. Ο Κλάιμπερν με νέο τρίποντο έφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα για τους «Μπλαουγκράνα», με την άμυνα των Πειραιωτών να απουσιάζει από το Palau Blaugrana (+12, 59-47 στο 25’). Η ισπανική ομάδα ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός τα είχε… χαμένα, με το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου να ανεβαίνει στο 25-10 και την διαφορά να εκτοξεύεται στο +18 (67-49 στο 28’). Ο Ντόρσεϊ σταμάτησε τον «ερυθρόλευκο» κατήφορο με τρίποντο (67-52 στο 29’), με τον Κλάιμπερν να απαντά με το ίδιο νόμισμα (70-52 στο 29’) και την διαφορά να κλείνει στο +16 (72-56) για τους γηπεδούχους.

Δεν βρήκε ποτέ λύσεις ο Ολυμπιακός, η Μπάρτσα έφτασε άνετα στη νίκη

Μπριθουέλα και Πίτερς διαμόρφωσαν το 75-58 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Νιλικίνα να μειώνει με τρίποντο στο -14 (75-61). Ο Νιλικίνα έβγαλε ένταση στην άμυνα, ο Βεζένκοφ βρήκε σκορ στον αιφνιδιασμό (77-64 στο 33'), με τον Ολυμπιακό να παίζει την τελευταία του ζαριά στο ματς. Το αντιαθλητικό φάουλ του Βεζένκοφ στον Πάρα, έδωσε την ευκαιρία στην Μπάρτσα να σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους και να στείλει την διαφορά ξανά στο +19 (83-69 στο 34'). Η Μπαρτσελόνα ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, έχοντας κρατήσει πολύ χαμηλά τους Πειραιώτες (66π.) που αδυνατούσαν βρουν λύσεις επιθετικά. Ο Χολ έβγαλε ενέργεια και έδωσε σκορ μέσα από την ρακέτα (9π. 7ρ.), την ώρα που οι «μπλαουγκράνα» διατηρούσαν την διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (+18, 91-73 στο 38'). Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς έμοιαζε αδύνατο οι «ερυθρόλευκοι» να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την διαφορά. Οι παίκτες του Πασκουάλ άφησαν το πόδι από το γκάζι, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο -11 (93-82 στο 39'), με την ισπανική ομάδα να φτάνει τελικά στη νίκη με 98-85.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης