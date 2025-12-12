NCAA: Τα όσα έπραξαν οι Έλληνες αστέρες την τελευταία εβδομάδα

Οι Έλληνες πρωταγωνίστησαν ξανά στο NCAA, κάνοντας μεγάλες εμφανίσεις την τελευταία εβδομάδα.

Ο Πάρης Παπαδάτος, αρχικά, γνώρισε μια σημαντική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε σε κορυφαίο Rookie της εβδομάδας για τη βορειοανατολική περιφέρεια, χάρη σε όσα έκανε με την φανέλα του Saint Francis, μετρώντας κατά μέσο όρο 12 πόντους με 50% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς. Η ομάδα του ηττήθηκε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της με 89-56 από το Radford, όμως ο Ελληνας «άσος» από τους διασωθέντες με 15 πόντους, ένα ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Ο Νεοκλής Αβδάλας πρωταγωνίστησε στην άνετη νίκη του Virginia Tech έναντι του Western Carolina με 96-74, φτάνοντας τους 30 πόντους με 6/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 6/8 βολές μαζί με τρία ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο μπλοκ για τρία λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής, με την ομάδα του να μετρά πια 9-2 σε 11 αγώνες. Νικητής ήταν και ο Παναγιώτης Παγώνης σε εξαιρετική εμφάνιση 14 πόντων με 5/6 σουτ, ένα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και μία τάπα για κανένα λάθος σε 21 λεπτά, με την Νέα Ορλεάνη να επικρατεί στο όριο του Incarnate Word με 84-83.

Το Oklahoma State του Λευτέρη Μαντζούκα συνεχίζει αήττητο μετά και το 84-78 απέναντι στο Grand Canyon, με τον Ελληνα ψηλό να σημειώνει τρεις πόντους με ένα εύστοχο μακρινό σουτ, μαζί με τρία ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζον Χριστοφίλης αγωνίστηκε από τη μεριά του για 16 λεπτά στην νίκη με 75-68 κόντρα στο UTEP για το Seattle, ολοκληρώνοντας με έξι πόντους και δύο ριμπάουντ.

Το Richmond του Απόστολου Ρούμογλου έφτασε στην τρίτη σερί νίκη του με 86-77 έναντι του Old Dominion, με τον ίδιο να παίζει για 22 λεπτά, συμβάλλοντας με δύο πόντους, επτά ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και τρεις τάπες για ένα λάθος. Το San Francisco του Βενιαμίν Αμπόσι πήρε με 65-62 στις λεπτομέρειες το ματς με το Mississipi State, εκεί όπου ο νεαρός φόργουορντ αγωνίστηκε για τρία λεπτά, ενώ ο Γιάννος Ξανθόπουλος πήρε δύο ριμπάουντ σε πέντε λεπτά στην επιστροφή του New Hampshire στις επιτυχίες με 88-82 στην παράταση απέναντι στο Boston University, με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να καταγράφει συμμετοχή με ένα ριμπάουντ στην επικράτηση του St John’s με 63-58 έναντι του Ole Miss.

Το Robert Morris του Νίκου Χιτικούδη ηττήθηκε με καλάθι του Χάμπαρντ, που έδωσε την νίκη με 74-72 στο Milwaukee, με τον Ελληνα «άσο» να τελειώνει με έξι πόντους, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ σε 21 λεπτά. Το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη επίσης δεν τα κατάφερε, ηττώμενο με 79-67 από το Georgia Tech, παρά την πολύ καλή του παρουσία με 14 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 23 λεπτά.

Ο Ράιαν Σούλης επίσης δεν κατάφερε να βοηθήσει το Columbia να αποφύγει την ήττα από το Stony Brook με 77-73 στην παράταση, παρότι ήταν εκείνος που πέτυχε το λέι απ ισοφάρισης για το 65-65, που οδήγησε στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ σε 33 λεπτά είχε 12 πόντους με εννέα ριμπάουντ, κοντά στο double double, συμπληρώνοντας μία ασίστ και τέσσερις τάπες, με την ομάδα του να χάνει ύστερα από οκτώ σερί νίκες. Το Mount St Mary’s, από την πλευρά του, ηττήθηκε με 64-56 από το Marist, με τον Τάσο Ροζακέα να παίζει για 15 λεπτά, μαζεύοντας τρία ριμπάουντ.