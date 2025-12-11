Χωρίς Λορένζο Μπράουν η Αρμάνι, με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός

Χωρίς τον Λορένζο Μπράουν θα παραταχθεί η Αρμάνι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με 11 παίκτες διαθέσιμους η ιταλική ομάδα. Με τα γνωστά προβλήματα το «τριφύλλι». Εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Ο Λορένζο Μπράουν δεν είναι τελικά στη διάθεση του Πέπε Ποέτα, με την Αρμάνι και με τις απουσίες των Νίκο Μάνιον, Ντιέγκο Φλακαντόρι, Νέιτ Σέστινα, Ουσμάν Ντιοπ, Λεάντρο Τοτέ και Στέφανο Τονούτ να έχει 11 παίκτες στην αποστολή της.

Με τα γνωστά προβλήματα από την άλλη ο Παναθηναϊκός, που δεν θα έχει τους Τζέντι Όσμαν και Ρίσον Χολμς, όπως φυσικά και τον Ματίας Λεσόρ.

Εκτός έμεινε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Αρμάνι (Ποέτα): Έλις, Τσεκάτο, Μπούκερ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Γκούντουριτς, Σιλντς, Νίμπο, Ντάνστον

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν