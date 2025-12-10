Στη λίστα των Ουόριορς οι Κλάξτον και Τέρνερ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν να βελτιωθούν στο «5» και έχουν ξεχωρίσει τις περιπτώσεις των Νικ Κλάξτον και Μάιλς Τέρνερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά τη σεζόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα οι «Πολεμιστές» θέλουν να προσθέσουν βάθος και ποιότητα στα σέντερ.

Σύμφωνα με το «Forbes», η ομάδα του Στιβ Κερ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Νικ Κλάξτον. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και οι Μπρούκλιν Νετς είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν. Μάλιστα, όπως αναφέρεται μία ανταλλαγή με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα είναι ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Ουόριορς έχουν στη λίστα τους και τον Μάιλς Τέρνερ. Ο αστέρας των «Ελαφιών» έχει συμβόλαιο που φτάνει τα 25,1 εκατομμύρια δολάρια και έτσι είναι ξανά πιθανό στο πακέτο να παραχωρηθεί ο Κουμίνγκα, μαζί με τους Άντριου Ουίγκινς και Μπάντι Χιλντ. Σημειώνεται πως για την περίπτωσή του είχαν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν οι «Πολεμιστές».