Μπολόνια: Αποθεώθηκε στο ματς με την Ντερτόνα ο Πολονάρα (vid)

Ο Ακίλε Πολονάρα παρακολούθησε από κοντά το ματς της Βίρτους Μπολόνια με την Ντερτόνα και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Η Βίρτους Μπολόνια αναμετρήθηκε με την Ντερτόνα και κέρδισε εύκολα με 92-77. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-1 και βρίσκεται στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Ακίλε Πολονάρα έδωσε το «παρών» στον αγώνα και αποθεώθηκε από τον κόσμο. «Περίμενα μια τέτοια θερμή υποδοχή, αλλά και πάλι συγκινημένος. Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Είμαστε όλοι εδώ για τον Μάρκο (σ.σ. βραβεύτηκε ο Μπελινέλι). Ήταν δίπλα μου, με επισκεπτόταν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου και στάθηκε σαν αδερφός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» ανέφερε.