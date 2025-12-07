Οι Ουόριορς άλωσαν την έδρα των Καβαλίερς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς παρά τις πολλές απουσίες τους, έκαναν κατάθεση ψυχής στο Κλίβελαντ, λυγίζοντας τους Καβαλίερς με 94-99.

Οι «Πολεμιστές» παρατάχθηκαν χωρίς του Κάρι, Μπάτλερ και Γκριν, όμως πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση σε δεύτερο και τρίτο δωδεκάλεπτο, αντέχοντας στο φινάλε την έντονη πίεση που άσκησαν οι Καβαλίερς.

Έτσι, το σύνολο του Στιβ Κερ, έφυγε από το Κλίβελαντ με μια τεράστια νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 12-12, αναγκάζοντας τους Καβαλίερς στην 11η ήττα τους την φετινή σεζόν (14-11 το ρεκόρ τους).

Ο Πατ Σπένσερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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