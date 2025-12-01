Μπάνκι: «Απάνθρωπο το πρόγραμμα στην Euroleague, εξαντλεί τους προπονητές»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Έχουν γίνει πέντε αλλαγές προπονητών μέχρι στιγμής. Αυτό το πρόγραμμα είναι απάνθρωπο. Το να παίζεις κάθε βράδυ δεν αφήνει χρόνο για ξεκούραση, ανάρρωση, ή σωστή προετοιμασία.
Αν θέλουμε να μιμηθούμε το NBA με ένα τέτοιο πρόγραμμα, δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι δημιουργούμε συνθήκες όπου η ήττα γίνεται πιο πιθανή. Η αξία ενός μεμονωμένου αγώνα μειώνεται. Αν κάποιος λέει ότι κάθε αγώνας έχει σημασία, διαφωνώ.
Μιλάμε για προπονητές όπως ο Μεσίνα και ο Ομπράντοβιτς. Χρειάζονται χρόνο για να αφήσουν το στίγμα τους στην ομάδα. Πρέπει να χτίσουν σχέσεις με τους παίκτες, προχωρώντας βήμα-βήμα. Αυτού του είδους το πρόγραμμα εξαντλεί τους προπονητές».