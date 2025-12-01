Μπάνκι: «Απάνθρωπο το πρόγραμμα στην Euroleague, εξαντλεί τους προπονητές»

Ο Λούκα Μπάνκι στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ιταλίας κόντρα στη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στάθηκε στο πρόγραμμα της Euroleague και τις συνέπειες που έχει στους προπονητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουν γίνει πέντε αλλαγές προπονητών μέχρι στιγμής. Αυτό το πρόγραμμα είναι απάνθρωπο. Το να παίζεις κάθε βράδυ δεν αφήνει χρόνο για ξεκούραση, ανάρρωση, ή σωστή προετοιμασία.

Αν θέλουμε να μιμηθούμε το NBA με ένα τέτοιο πρόγραμμα, δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι δημιουργούμε συνθήκες όπου η ήττα γίνεται πιο πιθανή. Η αξία ενός μεμονωμένου αγώνα μειώνεται. Αν κάποιος λέει ότι κάθε αγώνας έχει σημασία, διαφωνώ.

Μιλάμε για προπονητές όπως ο Μεσίνα και ο Ομπράντοβιτς. Χρειάζονται χρόνο για να αφήσουν το στίγμα τους στην ομάδα. Πρέπει να χτίσουν σχέσεις με τους παίκτες, προχωρώντας βήμα-βήμα. Αυτού του είδους το πρόγραμμα εξαντλεί τους προπονητές».