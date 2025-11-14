Lakers' Corner: Οι «Λιμνάνθρωποι»... ταΐζουν την Euroleague (vids)

Οι ομάδες της Euroleague έχουν... στραφεί προς τους Λος Άντζελες Λέικερς για παίκτες, με 17 πρώην «Λιμνανθρώπους» να αγωνίζονται και να κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποτελούν τον πιο ελκυστικό προορισμό για τους παίκτες στο ΝΒΑ. Τόσο λόγω της τοποθεσίας όσο και λόγω της ιστορίας του οργανισμού. Δεν υπάρχει παίκτες που θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στους «Λιμνανθρώπους» και θα δώσει αρνητική απάντηση. Φυσικά, όποιος φοράει τα χρυσά και μωβ, αυτόματα βλέπει τις μετοχές του να... εκτοξεύονται. Πολλοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί στους Λέικερς βρίσκονται πλέον στην Ευρώπη και αρκετοί κάνουν τη διαφορά στις ομάδες τους.

Πιο συγκεκριμένα, 17 πρώην «Λιμνάνθρωποι» αγωνίζονται στην Euroleague και ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους. Από τον MVP Κέντρικ Ναν, μέχρι τους πρωταθλητές Κώστα Αντετοκούνμπο και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, οι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς τα δίνουν όλα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να φανεί ποιος θα είναι ο επόμενος «Λιμνάνθρωπος» που θα αφήσει τον «μαγικό κόσμο» για την Ευρώπη και την Euroleague.

Αναλυτικά οι πρώην Λέικερς που αγωνίζονται στην Euroleague:

Σπένσερ Ντίνγουιντι, Ελάις Χάρις, Ουένιεν Γκάμπριελ, Σέικ Μίλτον, Άιζακ Μπόνγκα, Στέρλινγκ Μπράουν, Σακίλ Χάρισον, Αρμέλ Τραορέ, Κέντρικ Ναν, Κώστας Αντετοκούνμπο, Κόουλ Σουάιντερ, Ντεβόντε Γκράχαμ, Ματ Ράιαν, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Τάιλερ Ένις, Λόνι Ουόκερ, Άλεξ Λεν.

Αναλυτικά οι «Λιμνάνθρωποι» ανά ομάδα και τα στατιστικά τους με τα χρυσά και μωβ:

Μπάγερν Μονάχου (3):

Σπένσερ Ντίνγουιντι

2023-24 (Λος Άντζελες Λέικερς): 6,8 πόντοι, 1,7 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ σε 28 ματς και 24,2 λεπτά

2023-24 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-In): 0 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 1 ματς και 5 λεπτά

2023-24 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-offs): 3 πόντοι, 1,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ σε 5 ματς και 14,6 λεπτά

Ελάις Χάρις

2013-14 (Λος Άντζελες Λέικερς): 0 πόντοι, 0,5 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ σε 2 ματς και 6 λεπτά

2013-14 (Λος Άντζελες Ντι-Φέντερς): 18 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 1 ματς και 28 λεπτά

Ουένιεν Γκάμπριελ

2021-22 (Λος Άντζελες Λέικερς): 6,7 πόντοι, 4,3 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ σε 19 ματς και 16,4 λεπτά

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 5,5 πόντοι, 4,2 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ σε 68 ματς και 15 λεπτά

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-In): 0 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 1 ματς και 2 λεπτά

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 1 πόντος, 0,9 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 10 ματς και 3,8 λεπτά

Παρτιζάν (3):

Σέικ Μίλτον

2024-25 (Λος Άντζελες Λέικερς): 3,9 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ σε 30 ματς και 11,5 λεπτά

2024-25 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 0 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 2 ματς και 2 λεπτά

Άιζακ Μπόνγκα

2018-19 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 11,9 πόντοι, 6,2 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ σε 31 ματς και 27,5 λεπτά

2018-19 (Λος Άντζελες Λέικερς): 0,9 πόντοι, 1,1 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ σε 22 ματς και 5,5 λεπτά

Στέρλινγκ Μπράουν

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 0 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ σε 4 ματς και 6,3 λεπτά

Βιλερμπάν (2):

Σακίλ Χάρισον

2022-23 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 12,5 πόντοι, 6,3 ριμπάουντ, 7,6 ασίστ σε 50 ματς και 33,2 λεπτά

2022-23 (Σάουθ Μπέι Λέικερς / Play-Offs): 27 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ σε 1 ματς και 40 λεπτά

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 1,3 πόντοι, 0,4 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ σε 8 ματς και 3,8 λεπτά

2023-24 (Σάουθ Μπέιλ Λέικερς): 14,2 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ σε 41 ματς και 33,6 λεπτά

Αρμέλ Τραορέ

2024-25 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 14,6 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ σε 13 ματς και 27,3 λεπτά

2024-25 (Λος Άντζελες Λέικερς): 1,6 πόντοι, 1,7 ριμπάουντ, 0,1 ασίστ σε 9 ματς και 7,3 λεπτά

Παναθηναϊκός AKTOR (1):

Κέντρικ Ναν

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 6,7 πόντοι, 1,4 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ σε 39 ματς και 13,6 λεπτά

Ολυμπιακός (1):

Κώστας Αντετοκούνμπο

2019-20 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 14,1 πόντοι, 7,9 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ σε 38 ματς και 25 λεπτά

2019-20 (Λος Άντζελες Λέικερς): 1,4 πόντοι, 0,6 ριμπάουντ, 0,4 ασίστ σε 5 ματς και 4 λεπτά

2020-21 (Λος Άντζελες Λέικερς): 0,8 πόντοι, 1,3 ριμπάουντ, 0,1 ασίστ σε 15 ματς και 3,7 λεπτά

Αναντολού Εφές (1):

Κόουλ Σουάιντερ

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 1,3 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ σε 7 ματς και 5,9 λεπτά

2022-23 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 15,9 πόντοι, 4,7 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ σε 31 ματς και 27,6 λεπτά

2022-23 (Σάουθ Μπέι Λέικερς / Play-Offs): 21 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 1 ματς και 35 λεπτά

2024-25 (Σάουι Μπέι Λέικερς): 21,1 πόντοι, 6,2 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 13 ματς και 36,1 λεπτά

Ερυθρός Αστέρας (1):

Ντεβόντε Γκράχαμ

2024-25 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 13,4 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ σε 8 ματς και 30,8 λεπτά

Ντουμπάι BC (1):

Ματ Ράιαν

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 3,9 πόντοι, 1,2 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ σε 12 ματς και 10,8 λεπτά

Φενερμπαχτσέ (1):

Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

2019-20 (Σάουθ Μπέι Λέικερς): 18,1 πόντοι, 6,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ σε 38 ματς και 29,4 λεπτά

2019-20 (Λος Άντζελες Λέικερς): 5,7 πόντοι, 1,2 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 6 ματς και 13,3 λεπτά

2019-20 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 7 πόντοι, 2,5 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 2 ματς και 8,5 λεπτά

2020-21 (Λος Άντζελες Λέικερς): 9 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ σε 65 ματς και 20 λεπτά

2020-21 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-In): 3 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 1 ματς και 6 λεπτά

2020-21 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 6,5 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ σε 4 ματς και 12 λεπτά

2021-22 (Λος Άντζελες Λέικερς): 10 πόντοι, 3,2 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ σε 60 ματς και 25,2 λεπτά

Χάποελ Τελ Αβίβ (1):

Τάιλερ Ένις

2016-17 (Λος Άντζελες Λέικερς): 7,7 πόντοι, 1,2 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ σε 22 ματς και 17,8 λεπτά

2017-18 (Λος Άντζελες Λέικερς): 4,1 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ σε 54 ματς και 12,6 λεπτά

Μακάμπι Τελ Αβίβ (1):

Λόνι Ουόκερ

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς): 11,7 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ σε 56 ματς και 23,1 λεπτά

2022-23 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 6,2 πόντοι, 0,9 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ σε 13 ματς και 13,8 λεπτά

Ρεάλ Μαδρίτης (1):

Άλεξ Λεν

2024-25 (Λος Άντζελες Λέικερς): 2,2 πόντοι, 3,1 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ σε 10 ματς και 12,2 λεπτά

2024-25 (Λος Άντζελες Λέικερς / Play-Offs): 0 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 2 ματς και 2 λεπτά

Ανά σεζόν στους Λος Άντελες Λέικερς:

2013-14: Ελάις Χάρις

2016-17: Τάιλερ Ένις

2017-18: Τάιλερ Ένις

2018-19: Άιζακ Μπόνγκα

2019-20: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Κώστας Αντετοκούνμπο

2020-21: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Κώστας Αντετοκούνμπο

2021-22: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ουένιεν Γκάμπριελ

2022-23: Λόνι Ουόκερ, Ματ Ράιαν, Κόουλ Σουάιντερ, Κέντρικ Ναν, Σακίλ Χάρισον, Στέρλινγκ Μπράουν, Ουένιεν Γκάμπριελ

2023-24: Σπένσερ Ντίνγουιντι

2024-25: Άλεξ Λεν, Αρμέλ Τραορέ, Σέικ Μίλτον

Ανά σεζόν στους Σάουθ Μπέι Λέικερς:

2013-14: Ελάις Χάρις

2018-19: Άιζακ Μπόνγκα

2019-20: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Κώστας Αντετοκούνμπο

2022-23: Κόουλ Σουάιντερ, Σακίλ Χάρισον

2023-24: Σακίλ Χάρισον

2024-25: Ντεβόντε Γκράχαμ, Κόουλ Σουάιντερ, Αρμέλ Τραορέ