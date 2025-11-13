«Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν»: Δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γάλλος σπίκερ τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς έκανε ακόμα και τον Γάλλο σπίκερ να τα χάσει στη μετάδοση από το ΣΕΦ επαναλαμβάνοντας τη φράση «δεν είναι δυνατόν».

Η στιγμή του τραυματισμού του Κίναν Έβανς, σημάδεψε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ και όσους βρέθηκαν στο γήπεδο. Από την αποθέωση της επιστροφής του σε αγώνα Euroleague, πέρασαν ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι τον νέο τραυματισμό του, που «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο.

Μετά το αρχικό σοκ, ήρθε ο φόβος για τη διάγνωση και η επιβεβαίωση στη συνέχεια πως υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει πολλούς μήνες εκτός δράσης.

Αυτή η ένταση και η εναλλαγή των συναισθημάτων στο ΣΕΦ αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο διάρκειας 88 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται καθαρά η μετάβαση από τον ενθουσιασμό στην απόλυτη σιγή. Ο Γάλλος σχολιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης δυσκολεύεται να πιστέψει την ατυχία που χτύπησε πάλι τον Έβανς.

