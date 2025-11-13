Μποζίκας: «Σκληρό και άδικο αυτό που συνέβη στον Έβανς»

Ο Γιώργος Μποζίκας έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας χαρακτήρισε σκληρό και άδικο αυτό που έγινε στον Έβανς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

«Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα ότι είναι σκληρό και άδικο αυτό που συνέβη στον Έβανς. Να του ευχηθούμε περαστικά, είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη που του έδειξε και που μας βοήθησε μετά το σοκ να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι.

Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η Ζαλγκίρις είναι μία πολύ δύσκολη ομάδα. Αμυντικά το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν στα επιθετικά ριμπάουντ, που δεν τα ελέγξαμε σε κανένα σημείο του αγώνα και δίναμε συνέχεια δεύτερες ευκαιρίες. Στην επίθεση σκοράραμε, είχαμε συνέπεια κόντρα στην καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Παίζει με πολλές επαφές. Ήταν σκληρό ματς. Είδατε πόσα φάουλ σφυρίχτηκαν, πόσες βολές και για τις δύο ομάδες. Ήθελε μεγάλη πνευματική συγκέντρωση για να παίξεις.

Ευχαριστημένοι από τη νίκη και κοιτάμε μπροστά».