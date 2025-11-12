Δεν είναι δυνατόν: Πάλι ρήξη αχιλλείου ο Έβανς!

Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο η ατυχία του Κίναν Έβανς. Οι εξετάσεις του Αμερικανού έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι και θα μείνει για άλλους 10 μήνες εκτός δράσης.

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε στον Ολυμπιακό. Η ατυχία του Κίναν Έβανς δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, με τον Αμερικανό γκαρντ να τραυματίζεται ξανά σοβαρά στο αριστερό πόδι.

Ο 27χρονος γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, καθώς σε μια ανύποπτη φάση φάνηκε να μην πάτησε καλά στο αριστερό πόδι. Ο Έβανς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν το χειρότερο: Ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι!

Όπως γίνεται καταονητό ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μήνες και θα χρειαστεί να ανέβει ένα... βουνό για την αποκατάσταση του.

Μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.