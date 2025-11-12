Δεν είναι δυνατόν: Πάλι ρήξη αχιλλείου ο Έβανς!

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε στον Ολυμπιακό. Η ατυχία του Κίναν Έβανς δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, με τον Αμερικανό γκαρντ να τραυματίζεται ξανά σοβαρά στο αριστερό πόδι.
Ο 27χρονος γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, καθώς σε μια ανύποπτη φάση φάνηκε να μην πάτησε καλά στο αριστερό πόδι. Ο Έβανς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν το χειρότερο: Ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι!
Όπως γίνεται καταονητό ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μήνες και θα χρειαστεί να ανέβει ένα... βουνό για την αποκατάσταση του.
Μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.
Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025
