Ούτε ο Λεσόρ δεν μπορεί να πιστέψει τον τραυματισμό του Έβανς: «Γαμ@@@»

Σοκαρισμένος ήταν ο Ματίας Λεσόρ από το νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να προσεύχεται για τον πλέιμεϊκερ του Ολυμπιακού.

Η ατυχία του Κίναν Έβανς δεν έχει τελειωμό, καθώς ο Αμερικανός άσος αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, πιάνοντας το αριστερό του πόδι, μόλις καλά-καλά επέστρεψε από τον προηγούμενο τραυματισμό του.

Έτσι, ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά το πως είναι να μένει κάποιος για τόσο καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης και μόλις επιστρέφει να τραυματίζεται ξανά, έκανε ενα tweet, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που έγινε.

Αναλυτικά:

«Γαμ@@@, είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Προσευχές για εσένα», έγραψε συγκεκριμένα ο Γάλος σέντερ του Παναθηναϊκού στα social media.

