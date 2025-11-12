Αυτά δεν γίνονται: Ο Έβανς υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια - «Πάγωσε» το ΣΕΦ (vid)

Η ατυχία του Κίναν Έβανς δεν έχει τελειωμό: Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, πιάνοντας το αριστερό του πόδι, «παγώνοντας» το ΣΕΦ.

Οι κακοδαιμονίες στον Ολυμπιακό δεν έχουν σταματημό με τον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός άσος που κατά την είσοδο του αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων», αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, πιάνοντας το αριστερό του πόδι.

Σε μια ανύποπτη φάση και χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο, ο Έβανς, όπως φαίνεται δεν πάτησε καλά το πόδι του, πιάνοντας το χαμηλά, από τους πόνους.

Ο 27χρονος γκαρντ κατά την αποχώρηση του για τα αποδυτήρια φώναζε «no way» αρκετές φορές, με τον νέο τραυματισμό του Αμερικανού να «παγώνει» το ΣΕΦ και τους παίκτες των δυο ομάδεν να δείχνουν την απόγνωση τους.