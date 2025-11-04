Lakers' Corner: Όταν έρχονται νίκες και χωρίς το Big-3 τότε τα πράγματα πάνε πολύ καλά

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν είχαν διαθέσιμους τους Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, ωστόσο κατάφεραν να κερδίσουν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 123-115.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετώπισαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ να έχει... μισή ομάδα διαθέσιμη. Οι Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Γκέιμπ Βίνσεντ, Μαξ Κλέμπερ και Αντού Τιέρο έμειναν εκτός, με τον ΝτεΆντρε Έιτον, πάντως, να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, οι «Λιμνάνθρωποι» έδειξαν για ακόμη μία φορά τον χαρακτήρα τους και παρά το γεγονός πως πριν από μία εβδομάδα «λύγισαν», τώρα κατάφεραν να κερδίσουν με 123-115. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-2 και έδειξαν πως έχουν και βάθος αλλά και ηγετικές προσωπικότητες.

Οι Λέικερς δεν είχαν πολλές πιθανότητες να πάρουν τη νίκη αλλά είχαν έναν... ήρωα που κανείς δεν περίμενε. Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλεψίματα με 5/6 τρίποντα σε 27 λεπτά. Ο 21χρονος έδειξε γιατί βρίσκεται στην λίγκα «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο πέτυχε δύο τεράστια back-to-back τρίποντα και μετά έδωσε μερικές ασίστ στον Έιτον, ο οποίος «κλείδωσε» το αποτέλεσμα.

Και ο Μπρόνι Τζέιμς πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση (5 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά). Ευστόχησε σε ένα σημαντικό τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο και συνεργάστηκε όμορφα με τον Έιτον. Την ίδια ώρα, βοήθησε στην άμυνα και δείχνει πως έχει κάνει... άλματα βελτίωσης σε σχέση με πέρσι.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια δεν προσέφερε στην επίθεση όσα στα προηγούμενα ματς, αλλά ήταν ξανά χρήσιμος, ενώ συνέχισε να είναι από τα σημαντικά «γρανάζια» της άμυνας των Λέικερς. Είχε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά και παρόλο που δεν ξεχώρισε με την εμφάνισή του, συνεισέφερε στη νίκη.

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν ο κλασικός εαυτό τους. Σε 32 λεπτά είχε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 φάουλ. Κάθε στιγμή που είναι στο παρκέ προσφέρει ένταση και πάθος, κάτι που βοηθάει όλη την ομάδα. Μπορεί να πήρε μερικές κακές προσπάθειες στην επίθεση και να έκανε 5 λάθη, αλλά μονίμως δίνει τον ρυθμό στην ομάδα.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον επέστρεψε στο Πόρτλαντ και έκανε... όργια. Μέτρησε 29 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Ο έμπειρος σέντερ δεν έδειξε να επηρεάστηκε καθόλου από τους πόνους στην πλάτη και κυριάρχησε στο ζωγραφιστό, όπως θέλουν οι Λέικερς να βλέπουν τον ψηλό τους να κάνει.

Ο Ρούι Χατσιμούρα έδειξε πως μπορεί να καλύψει το κενό στην επίθεση των Λέικερς, όταν λείπουν οι Big-3. Είχε 28 πόντους με 10/15 σουτ (σπάνια θα παίρνει τόσες επιθέσεις), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 38 λεπτά. Οι «Λιμνάνθρωποι» χρειάζονται τέτοιες εμφανίσεις από τον Χατσιμούρα, ο οποίος έχει δείξει πως είναι «στρατιώτης» του Ρέντικ.

Ο Τζάκσον Χέιζ, αφού επέστρεψε ο Έιτον, δεν πήρε πολλά λεπτά. Σε 13' στο παρκέ είχε 4 πόντους και 3 ριμπάουντ και δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά παραπάνω όταν ο βασικός σέντερ βρίσκεται σε τέτοια φόρμα.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ για ακόμη μία φορά έδωσε ενέργεια και λύσεις στην άμυνα, ειδικά όταν βρισκόταν στο παρκέ με τους Σμαρτ και ΛαΡάβια. Βέβαια, συνεχίζει να μην είναι αξιόπιστος στην επίθεση. Τελείωσε το ματς με 4 πόντους 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Ο Ντάλτον Κνεκτ για ακόμη μία φορά ήταν μέτριος. Είχε 0/3 τρίποντα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Όσα περίμεναν από αυτόν οι Λέικερς τα έκανε ο Σμιθ Τζούνιορ και σίγουρα ο 24χρονος πρέπει να κάνει καλύτερες εμφανίσεις, ειδικά όταν του δίνεται η ευκαιρία να πάρει τόσα λεπτά (23).

ΥΓ. Νωρίτερα στη σεζόν όταν οι Σμιθ και Μπρόνι αγωνίστηκαν κόντρα στους Μπλέιζερς έδειχναν χαμένοι στο παρκέ. Ωστόσο, οι Λέικερς τους είχαν και τους δύο στο παρκέ στο συγκεκριμένο ματς και κατάφεραν να αυξήσουν την διαφορά. Και οι δύο δείχνουν μεγάλα βήματα προόδου και αν συνεχίσουν έτσι θα είναι χρήσιμες λύσεις από τον πάγκο για τον Ρέντικ.