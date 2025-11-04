Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ, στην τρίτη περίοδο «λύγισε», και τελικά γνώρισε την ήττα με 95-67.

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε την Τουρκ Τέλεκομ για το Eurocup και ήταν ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι... λύγισαν, στο τρίτο δεκάλεπτο είδαν την διαφορά να φτάνει τους 30 πόντους και τελικά ηττήθηκαν με 95-67. Έτσι, ο Πανιώνιος βρίσκεται στο 1-5 και η Τουρκ Τέλεκομ στο 4-2.

Για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο ΝτεΣίλντς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο κορυφαίος παίκτης των γηπεδούχων ήταν ο Ντέβο με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες, στο +7 στα αποδυτήρια οι γηπεδούχοι

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και με τους Αλεξάντερ και Οζντεμίρογλου προηγήθηκαν με 5-0. Ο ΝτεΣίλντς πέτυχε τους πρώτους πόντους του Πανιωνίου (5-2), ενώ με ακόμη ένα καλάθι του ίδιου και με αυτό του Τσαλμπούρη η διαφορά έπεσε στους 4 (10-6). Ο Σμιθ ευστόχησε σε τρίποντο, αλλά μετά το καλάθι του Σταρκς ο ΝτεΣίλντς «απάντησε» και μείωσε σε 13-11. Ο Τσαλμπούρης και αυτός με τρίποντο μείωσε στον πόντο (15-14) και αυτή ήταν και η διαφορά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου μετά το καλάθι του Άλμαν (24-23).

Ο Γόντικας με βολή ισοφάρισε για τον Πανιώνιο (24-24) και με τον ίδιο τρόπο ο Σιμόνοβιτς έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του με 25-24. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ (28-28), με τους Άλμαν και Γκίκα να... ανταλλάσουν τρίποντα για το 34-33. Με 5 πόντους του Αλεξάντερ και καλάθι του Ντέβο η Τουρκ Τέλεκομ βρέθηκε στο +6 (41-35) και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 44-37.

Η Τουρκ Τέλεκομ «τελείωσε» το ματς και ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει

Η τρίτη περίοδος ήταν αυτή που έκρινε τον αγώνα. Οι γηπεδούχοι... πάτησαν το γκάζι και κατάφεραν να βρουν σκορ με κάθε τρόπο, ενώ την ίδια ώρα δεν επέτρεψαν στον Πανιώνιο να ακολουθήσει. Το επιμέρους σκορ ήταν 32-9, η διαφορά... εκτοξεύτηκε στους (76-46) και ο αγώνας ουσιαστικά τελείωσε. Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και γνώρισαν την ήττα με 95-67.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67

Τα στατιστικά του αγώνα.