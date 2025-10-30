Πέρασε τα ιατρικά τεστ και ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο Μπράξτον Κι

Και επίσημα παίκτης της Βαλένθια μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν είναι ο Μπράξτον Κι, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις του.

Η Βαλένθια είχε ανακοινώσει τη συμφωνία μαζί του, όμως απέμεναν οι συγκεκριμένες εξετάσεις για να ακολουθήσει και τυπικά το επίσημο. Ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στην G-League τη σεζόν 2024-25, με μέσο όρο 18,4 πόντους, 9,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 2,9 κλεψίματα και 1,1 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Επιπλέον, τελείωσε την περασμένη σεζόν με εγγυημένο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, συμμετέχοντας έτσι στα πρώτα του πλέι οφ στο NBA. Ο παίκτης αποδεσμεύτηκε πριν από λίγες ημέρες από τους Μέμφις Γκρίζλις, με τους οποίους έπαιξε έναν αγώνα προετοιμασίας εναντίον των Μπόστον Σέλτικς.

«Νομίζω ότι η EuroLeague είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα και την καριέρα μου, δεδομένου του πού βρίσκομαι στο μπάσκετ. Δεν έχω φύγει ποτέ από τη χώρα μου, οπότε αυτή είναι η πρώτη μου φορά και είμαι ενθουσιασμένος με αυτή την ευκαιρία» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κι.

