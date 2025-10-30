Αφηνιασμένοι «Ταύροι»: Έκαναν το 4/4 οι Μπουλς!

Οι Σικάγο Μπουλς πραγματοποιούν τρομερή εκκίνηση την φετινή σεζόν, αφού πανηγύρισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 126-113.

Οι «Ταύροι» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Κινγκς για να διεκδικήσουν τη νίκη, με τους Μπουλς να κυριαρχούν μέχρι το φινάλε.

Έτσι, η ομάδα από το Σικάγο έχει κάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ξεκινήματά της τα τελευταία χρόνια τρέχοντας σερί τεσσάρων νικών, χωρίς να έχει ηττηθεί ακόμη!

Ο Τζος Γκίντι με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Μπουλς, ενώ για τους Κινγκς ξεχώρισε ο Ζακ Λαβίν με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης