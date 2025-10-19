Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη πάτησε το γκάζι κι επικράτησε του Παναθλητικού με 90-67.

Πρώτη σκόρερ για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Χριστινάκη με 24 πόντους, με την Τζόνσον να προσθέτει άλλους 19.

Από την πλευρά του Παναθλητικού, κορυφαία ήταν η Μόρις με 18 πόντους, με την Αλεξανδρή να προσθέτει άλλους 16.

Δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1).

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Ουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2.