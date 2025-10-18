O ανίκητος Χολμς, το masteclass του Σλούκα και ο 2-way Παναθηναϊκός που εμφάνισε ο Άταμαν (vids)

O Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση εδώ και πολύ καιρό, περνώντας από μια πολύ δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

O Παναθηναϊκός πέρασε από πάνω από την Εφές στην έδρα της πετυχαίνοντας μια εμφατική νίκη, δείχνοντας πόσο ψηλό ταβάνι έχει, όταν μπορέσει να ρολάρει συνολικά ως ομάδα. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, που η διαφορά ήταν μόλις στον πόντο, κάτι που δεν αντικατόπτριζε την εικόνα του αγώνα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο που ήταν και το μακράν καλύτερο του τριφυλλιού, μόλις η Εφές πέρασε με ένα πόντο στο ξεκίνημα του, πάτησε γκάζι και διέλυσε τους Τούρκους με μια εξαιρετική 2-way εμφάνιση που την περιμέναμε η αλήθεια είναι, αλλά δεν την βλέπαμε. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτόν τον αγώνα, όμως παρακάτω θα δούμε κάποια στοιχεία έκαναν την διαφορά.

Floor General ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας σε αντίθεση με το ότι μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, που ξεκινούσε την χρονιά χαλαρά και φόρτσαρε από τον Ιανουάριο και μετά, έχει εξαιρετικό ρυθμό από το Ευρωμπάσκετ και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Απέναντι στην Εφές, έκανε ένα δωρεάν masterclass, για το πώς μπορεί ένας παίκτης να επηρεάσει ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατές και ποιοτικές ομάδες, έχοντας μόλις επτά πόντους.

Ο τρόπος που κοντρόλαρε τον ρυθμό και έβαζε τους συμπαίκτες του στις σωστές θέσεις είναι μοναδικός. Η ηρεμία και οι σωστές αποφάσεις, που είναι και το χαρακτηριστικό του, ήταν μνημειώδεις σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Η απουσία του Ναν, του έδωσε την ευκαιρία να έχει περισσότερο την μπάλα στα χέρια και με την ικανότητα του στην δημιουργία, έβαλε όλους τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.

Από τις 12 ασίστ, οι πέντε πήγαν στον Γιουρτσέβεν, οι τρεις στον Όσμαν, οι δύο στον Χολμς και άλλες δύο στον Χουάντσο, δημιουργώντας 28 πόντους για τους συμπαίκτες του. Σίγουρα σε πολλούς έμεινε στο μυαλό, ο τρόπος που αξιοποίηση τον Τούρκο σέντερ προσφέροντας του πάσες «πάρε-βάλε», τις οποίες αξιοποίησε στο έπακρο. Κατά την γνώμη μου, όμως η παρακάτω φάση είναι που δείχνει όλη την ευφυΐα του Κώστα Σλούκα.

Ουσιαστικά ο Σλούκας βλέποντας την κακή αντίδραση του Τζόουνς, μετά το Ισπανικό πικ εν ρολ που έτρεξε ο Παναθηναϊκός, κάνει μια ποδοσφαιρική πάσα στον κενό χώρο, δείχνοντας στον Χολμς που πρέπει να πάει για να πάρει την μπάλα και να καρφώσει μόνος του. Από κοντά και ο εκπληκτικός Όσμαν, που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των συμπατριωτών του, όντας εξαιρετικά αποτελεσματικός από την περιφέρεια. Οι πράσινοι πήραν 21 πόντους από catch n shoot καταστάσεις και ο Όσμαν είχε τους 12 από αυτούς, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση με τα πράσινα.

Ο ανίκητος Χολμς

Μιας και πιάσαμε τον σέντερ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους για το μεγάλο σερί της ομάδας του στην 3η περίοδο. Εδώ και κάποιο καιρό λέγαμε, γιατί δεν δοκιμάζει να παίξει αλλαγές στα σκριν, όταν είναι ο Χολμς στο παρκέ και τελικά αυτό έγινε. Οι πρώτες δοκιμές, έγιναν στο παιχνίδι με την Βιλερμπάν, πιλοτικά, αφού όπως φάνηκε ο στόχος ήταν το ματς με την Έφες. Ο Χολμς τακτικά, ακόμα υστερεί σε πολλά πράγματα και θα του πάρει χρόνο για να μπορεί να κάνει σωστά hedge out. Όμως σε μια άμυνα αλλαγών, απλά χρειάζεται να αξιοποιήσει τα προσόντα του.

Γρήγορα και μεγάλα πλάγια βήματα, μακριά άκρα και contest όλα τα σουτ, είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να κάνει την διαφορά στην άμυνα. Απέναντι στην Εφές, ο Χολμς ενεπλάκη σε αλλαγές στα σκριν, εννιά φορές. Από αυτές τις εννιά, η ομάδα του δέχτηκε καλάθι σε μία μόνο περίπτωση, που μπερδεύτηκε ο Γκραντ σε ένα πικ εν ποπ τρίποντο του Σμιτς.

Σε όλες τις άλλες φάσεις που βρέθηκε απέναντι από τον Κοορντινιέ, τον Λόιντ, τον Μπομπουά και τον Λάρκιν, ήταν ανίκητος, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Οι πράσινοι όταν δεν δέχονται καλάθι στην άμυνα, παίρνουν αυτοπεποίθηση στην επίθεση και βρίσκουν ρυθμό που είναι δύσκολο να τον σταματήσει ο αντίπαλος, όπως και έγινε. Η εμφάνιση αυτή του Χολμς, βάζει ψηλά τον πήχη στην αμυντική συμπεριφορά σε καταστάσεις πικ εν ρολ και ο Παναθηναϊκός θα μπορεί πλέον να παίζει και κάτι διαφορετικό και σίγουρα πιο αποτελεσματικό.

Οι αποφάσεις του Άταμαν

Ο Εργκίν Άταμαν, αν κάτι μας έχει δείξει όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκεται στο τιμόνι των πρασίνων, είναι ότι δεν έχει εμμονές. Δεν τον νοιάζει να αλλάξει πράγματα αρκεί να του κάνουν την δουλειά. Ήδη λοιπόν βλέπουμε διαφορετικές αντιμετωπίσεις στην άμυνα που περιέχει σκριν στην μπάλα. Με τον Ομέρ στο παρκέ, σταμάτησαν οι επιθετικές έξοδοι και είδαμε ένα high flat ή ακόμα και drop άμυνες σε κάποιες φάσεις. Με τον Χολμς, κατευθείαν αλλαγές, όπως και με τον Χουάντσο, όταν το σκριν ήταν μεταξύ του ‘1-4’.

Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να του πιστώσουμε, είναι ότι ο Κέντρικ Ναν, ξέχωρα από τα φάουλ που φορτώθηκε, είχε κακή απόδοση. Ξεκίνησε με λάθη και πήγε στον πάγκο. Ο Τούρκος προπονητής, έβλεπε ότι η ομάδα του παίζει εξαιρετικά χωρίς τον Αμερικανό και τον διατήρησε στον πάγκο, χωρίς να θέλει να αλλάξει κάτι. Δεν είναι και εύκολο να κρατάς τόσο πολύ εκτός τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη.

Φυσικά και ο Τούρκος ψάχνεται ακόμα. Δοκιμάζει σχήματα και πρόσωπα. Είδαμε πεντάδα με Σλούκα, Σορτς και Τολιόπουλο. Είδαμε πάλι τον Όσμαν στο ‘4’ και τον Χουάντσο στο ‘5’. Κάποια στιγμή θα καταλήξει σε αυτά. Το σημαντικό όμως είναι, ότι ο Άταμαν, ξεκλείδωσε τα 2-way χαρακτηριστικά της ομάδας του. Οι ομάδες που παίρνουν τίτλους, πρέπει να έχουν ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, καθώς μόνο με το ένα από τα δύο, δουλειά δεν γίνεται. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε τον πήχη, έδειξε σε όλους που μπορεί να φτάσει το ταβάνι του. Σκοπός του από εδώ και πέρα, είναι να προσπαθεί να το πλησιάσει σε κάθε αγώνα, αφού έδειξε ότι μπορεί να το κάνει και του λείπει μόνο η σταθερότητα.