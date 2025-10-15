Με τσιγάρο στο χέρι στην Belgrade Arena ο Τεόντοσιτς (vid)

Ο Μίλοςω Τεόντοσιτς παρακολουθήσε την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ζαλγκίρις από τα VIP της Belgrade Arena, με τον παλαίμαχο, πλέον, γκαρντ να κρατά ένα τσιγάρο στο χέρι.

O Tεόντοσιτς πιάστηκε μάλιστα από φίλο του Ερυθού Αστέρα να κρατά ένα τσιγάρο στο χέρι, παρακολουθώντας με αγωνία την αναμέτρηση. Να θυμίσουμε ότι ο πολύπειρος άσος ήταν... λάτρης του τσιγάρου και ήταν γνωστό ότι κάπνιζε καθ΄ όλη την διάρκεια της καριέρας του.