Πλήρης και έτοιμος για το 3Χ3 στη Λιουμπλιάνα ο Άρης

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη (14/10, 19:30) στη Stožice Arena την Cedevita Olimpija Ljubljana, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του BKT EuroCup.

Όσα αναφέρουν οι κιτρινόμαυροι:

Η ομάδα του Bogdan Karaicic μετρά δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και δοκιμάζεται κόντρα στους επίσης αήττητους Σλοβένους. Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε με μία πρωινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το μεσημέρι η ομάδα ταξίδεψε για τη Λιουμπλιάνα. Το πρωί της Τρίτης ο ΑΡΗΣ Betsson θα προπονηθεί στη Stožice Arena.

Την αποστολή του ΑΡΗ Betsson απαρτίζουν οι: 

Εijah Mitrou-Long

Παναγιώτης Λέφας

Bryce Jones

Bryn Forbes

Jake Forrester

Στέλιος Πουλιανίτης

Γιώργος Γκιουζέλης

Λευτέρης Μποχωρίδης

Βασίλης Καζαμίας

Steven Enoch

Ronnie Harrell

Arnoldas Kulboka

 

 

 

