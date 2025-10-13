Πλήρης και έτοιμος για το 3Χ3 στη Λιουμπλιάνα ο Άρης

Όσα αναφέρουν οι κιτρινόμαυροι:
Η ομάδα του Bogdan Karaicic μετρά δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και δοκιμάζεται κόντρα στους επίσης αήττητους Σλοβένους. Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε με μία πρωινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το μεσημέρι η ομάδα ταξίδεψε για τη Λιουμπλιάνα. Το πρωί της Τρίτης ο ΑΡΗΣ Betsson θα προπονηθεί στη Stožice Arena.
Την αποστολή του ΑΡΗ Betsson απαρτίζουν οι:
Εijah Mitrou-Long
Παναγιώτης Λέφας
Bryce Jones
Bryn Forbes
Jake Forrester
Στέλιος Πουλιανίτης
Γιώργος Γκιουζέλης
Λευτέρης Μποχωρίδης
Βασίλης Καζαμίας
Steven Enoch
Ronnie Harrell
Arnoldas Kulboka