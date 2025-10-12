Κόνιαρης: «Θέλω να ξαναζήσω αυτή την ατμόσφαιρα - Είμαι πιο ώριμος από ποτέ»

«Νιώθω πιο έτοιμος και ώριμος από ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κόνιαρης, ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα των φίλων του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ηρακλή (84-82).

Ήταν ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών στη δύσκολη αλλά σημαντική νίκη του Δικεφάλου επί του Ηρακλή (84-82), στο ανανεωμένο και «ασπρόμαυρο» PAOK Sports Arena. Ο Αντώνης Κόνιαρης διάγει, όπως δήλωσε, τις πιο ώριμες στιγμές της καριέρας του στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, όντας εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα, την οποία θέλει να ξαναζεί συνεχώς.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη λήξη του ντέρμπι, σχολίασε τη σκληρή δουλειά που γίνεται υπό τις οδηγίες του Γιούρι Ζντοβτς, την αποκατάσταση από τον τραυματισμό του, ενώ στο τέλος ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα, την οποία θέλει να ζει σε κάθε εντός έδρας των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πρώτο εντός έδρας: «Συναισθήματα πολύ καλά γιατί κερδίσαμε. Από την αρχή του αγώνα δεν ένιωσα ότι θα χάσουμε το παιχνίδι, παρότι ο Ηρακλής είναι καλή ομάδα, πράγμα που έδειξε. Είμαστε μία κυριαρχική ομάδα, αλλά το μπάσκετ πλέον είναι σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που θέλω να ξαναζήσω είναι η ατμόσφαιρα αυτή στο Παλατάκι. Έλειπα αρκετά χρόνια. Πέρσι την είδα στην τηλεόραση, αλλά άλλο να το βλέπεις άλλο να το ζεις. Ευχαριστούμε τον κόσμο και ελπίζουμε κάθε φορά να είναι έτσι».

Για το αν θα μπορούσαν να κερδίσουν πιο εύκολα: «Μόνο στο τέλος ένιωσα ότι κάτι πάει να στραβώσει. Δεν θεωρώ γενικά ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, και δικαιώνεσαι όταν δουλεύεις σκληρά. Θεωρώ ότι δεν ψάχνεις τελευταία στιγμή κάτι διαφορετικό, παίζεις πάνω σε αυτά που έχεις δουλέψει. Μέσα από τη σκληρή δουλειά πήραμε αυτή τη νίκη».

Για το πως νιώθει τον εαυτό του μετά τον τραυματισμό: «Έχασα ένα κομμάτι της προετοιμασίας, αλλά κάνουμε τόση προπόνηση, που θέλεις δεν θέλεις είσαι έτοιμος. Αν δεν είχαμε τα προκριματικά δεν θα συζητούσαμε καν το κομμάτι αυτό. Νιώθω πολύ καλά, σε μία καινούρια ομάδα που ψάχνει χημεία. Όλοι με όλους. Παίκτες, προπονητές, κόσμος. Αισθάνομαι καλά».

Για το αν νιώθει ότι μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ: «Ας μη συνδέσουμε τη σημερινή απόδοση με αυτό. Είναι η αλήθεια ότι όλες οι ομάδες, οι οπαδοί, θέλουν να συνδεθούν με έναν παίκτη. Μένει να δείξουν το μέλλον και οι αγώνες τι θα γίνει».

Για το αν νιώθει πιο ώριμος από ποτέ: «Ναι. Νιώθω πολύ καλά, αλλά πέρα ότι νιώθω πολύ καλά μπασκετικά, νιώθω και εξωτερικά καλά και ψυχικά και σωματικά, να έχεις ένα σύνολο πραγμάτων, για να έρχεσαι στο γήπεδο και να αποδόσεις. Θα έρθουν και κακές στιγμές δεν είμαστε ρομπότ».

Για το τι να περιμένουμε από τον φετινό ΠΑΟΚ: «Πολύ μακροχρόνια ερώτηση. Ας δούμε την Τετάρτη τι καλύτερο μπορούμε να δούμε. Τι άλλαξε, όταν δεν έμπαιναν τα καλάθια. Να δούμε τα μικρά και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε απαντήσεις στο γήπεδο».