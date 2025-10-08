«Διαζύγιο ανάμεσα σε Σφαιρόπουλο και Ερυθρό Αστέρα»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος φαίνεται πως αποτέλεσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα εντός ολίγων ημερών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MozzartSport, μετά το κακό ξεκίνημα της σεζόν, ο αγώνας μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Φενερμπαχτσέ για την Euroleague θα είναι ο τελευταίος του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της σερβικής ομάδας.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, και το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των «ερυθρολεύκων».

Μάλιστα αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αφού οι ιθύνοντες της ομάδας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από τα πεπραγμένα του Έλληνα προπονητή στη φετινή σεζόν έως τώρα, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα στην Σερβία.