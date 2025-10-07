Πρίντεζης για Ναν: «Ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα» (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Γιώργος Πρίντεζης για τον Κέντρικ Ναν, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να τονίζει πως ο Αμερικανός γκαρντ είναι ίσως το καλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης σε συνέντευξη του στο EuroLeague Legends Powered by Stoiximan μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κέντρικ Ναν, τονίζοντας πως είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να στέκεται στο impact του Αμερικανού σταρ του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για τον Ναν είχα πει ότι πιστεύω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα. Μέσα σε τέσσερις μήνες ήταν μεγάλη η διαφορά στον Παναθηναϊκό. Το πώς άρχισε να βάζει 20 πόντους, το impact του σε συνδυασμό ότι ήρθε το αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, αφού πήγε Final Four ύστερα από πολλά χρόνια και πήρε την Ευρωλίγκα και έκανε ένα καλό Final Four. Αυτό τον κατατάσσει αν όχι στον καλύτερο, ως έναν από τους καλύτερους, γιατί ως ταλέντο μπορείς να πεις Ρόι Τάρπλεϊ, Ντομινίκ Ουίλκινς. Έχουν έρθει… τέρατα, αλλά σαν επίδραση, σαν προσθήκη σε ομάδα και σαν αποτέλεσμα, ναι μπορείς να τον κατατάξεις εκεί».

