«Μπουλς και Βούτσεβιτς εξετάζουν πιθανή ανταλλαγή»

Νίκολα Βούτσεβιτς και Σικάγο Μπουλς σύμφωνα με δημοσιεύματα συζητούν για ακόμα μια φορά για ανταλλαγή.

Αβέβαιο θεωρείται το μέλλον του Νίκολα Βούτσεβιτς στους Σικάγο Μπουλς. Ο Μαυροβούνιος σέντερ μπαίνει αυτή τη σεζόν στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, το οποίο θα του αποφέρει 21,5 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η παραμονή του στο Σικάγο δεν θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα οι Μπουλς, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του «basketballsphere», θέλουν να παραιτηθούν από το συμβόλαιο του Πάτρικ Ουίλιαμς, ο οποίος την περασμένη χρόνιά απογοήτευσε με τις εμφανίσεις του.

Να σημειώσουμε ότι αν οι Μπουλς δεν καταφέρουν να τον ανταλλάξουν πριν από την προθεσμία, ο Βούτσεβιτς θα γίνει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και αρκετές ομάδες του NBA φέρονται να περιμένουν αυτή την ευκαιρία.