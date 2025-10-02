Σοκ με Αβράμοβιτς στην Ντουμπάι BC: Εκτός για 2 μήνες από λάθος του φυσικοθεραπευτή του!

Σοκ στην Ντουμπάι BC, που θα χάσει τον Αλέκσα Αβράμοβιτς για 2 μήνες λόγω λάθους του φυσικοθεραπευτή του!

Κι όμως συνέβη κι αυτό, αφού όπως αναφέρει το «podcast Udvajanje», ο τραυματισμός του Σέρβου άσου στο γόνατο οφείλεται σε λάθος του φυσικοθεραπευτή του.

«Τον Αλέκσαα τον περιμένει αποχή από οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τον τραυμάτισε ο φυσιοθεραπευτής του, κάτι που είναι αρκετά παράδοξη κατάσταση. Είχε έναν τραυματισμό στη φτέρνα, αλλά αυτό είναι μια φρέσκια κάκωση από πριν λίγες μέρες.

Όπως έμαθα, ο φυσιοθεραπευτής του, κατά τη διάρκεια διατάσεων, μάλλον τράβηξε υπερβολικά το πόδι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά… τον περιμένει δίμηνη αποχή. Από όσο γνωρίζω, πρόκειται για τους συνδέσμους του γόνατος», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Έτσι η Ντουμπάι BC θα αναγκαστεί να χάσει τον Αβράμοβιτς για δύο μήνες στην εκκίνηση της σεζόν.