Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ: «Όλη η Ευρώπη (ξανα)μιλά για τον κόσμο του Άρη» (pics)

Ο Άρης όχι απλά δεν έπαιζε μόνος του χθες στη Βενετία, αλλά οι φίλοι του φρόντισαν να μετατρέψουν την έδρα της Βενέτσια σε ένα μικρό... Παλέ.

Ο κόσμος των κιτρινόμαυρων έδωσε δυναμικό παρών στο Palasport Giuseppe Taliercios, τραγουδώντας από την αρχή του αγώνα μέχρι το τέλος συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας και κερδίζοντας κατά κράτος τη μάχη της κερκίδας.

Στο φινάλε δε, και μετά τη νίκη του Άρη, παίκτες και προπονητές πήγαν στον κόσμο και πανηγύρισαν όλοι μαζί ένα σημαντικό διπλό που δίνει στην ομάδα αυτοπεποίθηση και ψυχολογία ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Χαρακτηριστική είναι η αγκαλιά του Μπράις Τζόουνς, του κορυφαίου παίκτη χθες κόντρα στη Βενέτσια, με τους φίλους του Άρη στην κερκίδα.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας για την στήριξη, στέλνοντας και το δικό της μήνυμα στη νέα χρονιά που ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι με όνειρα και φιλοδοξίες μετά και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

«Palasport Giuseppe Taliercios, ή Nick Galis Hall; «Με το καλημέρα» της σεζόν, όλη η Ευρώπη (ξανα)μιλά για τον κόσμο του ΑΡΗ Betsson. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ μαζί στη Βενετία. Η χρονιά μόλις ξεκίνησε…» αναφέρει σχετικά η ΚΑΕ.