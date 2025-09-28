Ξεκίνημα στο Κύπελλο Γυναικών και για τις ομάδες της Α1

Σημαντικά είναι τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα (28/9) για το Κύπελλο Γυναικών, με τις ομάδες της Α1 να ρίχνονται στη μάχη.

Στο Αγγ. Ζούπας ο Αμύντας υποδέχεται τις Εσπερίδες, ενώ στο Επταπύργιο ο Παναθλητικός θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Βόλου.

Στο κλειστό του ΠΑΟΚ η γηπεδούχος ομάδα θα παίξει με τον Πανσερραϊκό για μια θέση στα προημιτελικά.

Κύπελλο Γυναικών

Αγγ. Ζούπας 13.30 Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας Κάρδαρης-Ουσταμπασίδης-Κονταξάκης (Παλάτος)

Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου Κατωτικίδης-Παπαγεωργίου Κ.-Κλεπουσνιώτου (Παπαδόπουλος Νικ.)

ΠΑΟΚ 14.00 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης-Λυγούρας (Πανταζής)

Κύπελλο Α2 Γυναικών

Δράση υπάρχει και το Κύπελλο Α2 Γυναικών που μπαίνει στην τελική του ευθεία. Στο Απόστολος Κόντος ο γηπεδούχος Ιωνικός ΝΦ θα αντιμετωπίσει τον Κρόνο Αγ. Δημητρίου και στο Αλεξάνδρειο ο Αρης θα υποδεχτεί τους Πάνθηρες Καβάλας.

Απόστολος Κόντος 16.15 Ιωνικός ΝΦ-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Ψύχας-Ιωάννου (Γολεγού)

Αλεξάνδρειο 19.00 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Αναστασιάδης Β.-Μιχέλη (Παραλυκίδης)