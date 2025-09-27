Παρτιζάν: «Βλέπει» πλέι μέικερ από τη θυγατρική ομάδα των Ουόριορς

Η Παρτιζάν συνεχίζει να ρίχνει... ματιές στην αγορά και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάραν Άρμστρονγκ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να δώσει «βάθος» στο ρόστερ του και να γεμίσει το ροτέισιον που έχει στη διάθεσή του.

Όπως αναφέρουν στη Σερβία, λοιπόν, έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάραν Άρμστρονγκ, που πέρυσι αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα των Ουόριορς, έχοντας υπογράψει ένα two-way συμβόλαιο με το κλαμπ του Γκόλντεν Στέιτ.

Ο 23χρονος πλέι μέικερ είχε 11,8 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ ανά αγώνα στην G-League και η περίπτωσή του φαίνεται πως κάνει... γκελ στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.