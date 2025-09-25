Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Χάποελ Μπερ Σεβά (98-86) στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του Βασίλιε Μίσιτς (18π., 5ασ.). Ακόμα... σκοράρει ο Αντόνιο Μπλέικνι (34π.)

Με το δεξί μπήκε στη νέα σεζόν η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που παρουσίασε τις επιθετικές αρετές της στον προημιτελικό του League Cup στο Ισραήλ και πήρε το θετικό αποτέλεσμα και την πρόκριση στους «4».

Φυσικά, όλα τα φώτα έπεσαν στον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης, Βασίλιε Μίσιτς. Ο «Βάσα» είχε ένα γεμάτο και εντυπωσιακό ντεμπούτο, μετρώντας 18 πόντους με 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 2/2 βολές, καθώς και 5 ασίστ σε σχεδόν 29' στο παρκέ.

Από εκεί και πέρα, σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι, που σημείωσε 34 πόντους (13/17 εντός πεδιάς). Διψήφιος και ορεξάτος στην πρεμιέρα του ήταν και ο Ελάιζα Μπράιαντ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τα Δεκάλεπτα: 30-25, 56-49, 77-69, 98-86.