Μπάιρον Σκοτ για ΛεΜπρόν: «Άγαλμα στο γήπεδο των Λέικερς; Όχι»

Ο Μπάιρον Σκοτ είναι αντίθετος με το να δημιουργηθεί ένα άγαλμα για χάρη του ΛεΜπρόν Τζέιμς έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς

Ο θρυλικός Μπάιρον Σκοτ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει αφήσει ιστορία με την φανέλα των Λέικερς. Ο κάτοχος τριών πρωταθλημάτων με τους «λιμνανθρώπους», σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Λεμπρόν Τζέιμς τονίζοντας πως ο «βασιλιάς» δεν αξίζει να δει το άγαλμά του έξω από το γήπεδο των Λέικερς.

«Κανένα άγαλμα. Ένα πρωτάθλημα σε 6-7 χρόνια, δε θυμάμαι πόσα χρόνια έχει αγωνιστεί στο Λος Άντζελες. Θεωρώ ότι αν πάρει άλλον έναν τίτλο, έχει πιθανότητες αλλά αυτήν τη στιγμή; Αν κοιτάξεις τους παίκτες που έχουν αγάλματα έξω από την Crypto.com Arena.

Έχουν αφιερώσει στους Λέικερς σχεδόν όλη τους την καριέρα και έχουν κερδίσει πολλούς τίτλους. Ο μόνος που δεν το έκανε νομίζω είναι ο Τζέρι Γουέστ, αλλά πέρασε όλη του την καριέρα στους Λέικερς και είναι το logo (σ.σ. του NBA) για κάποιον λόγο» ανέφερε ο Μπάιρον Σκοτ.

Παράλληλα έσπευσε να τονίσει πως λατρεύει τον ΛεΜπρόν, παρότι δε συμφωνεί με το άγαλμα έξω από την Crypto.com Arena. «Είμαι μεγάλος φαν για όσα κάνει εντός και εκτός παρκέ, αλλά για το άγαλμα λέω όχι».