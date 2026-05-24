Η ομάδα του Ουνάι Έμερι τερμάτισε τέταρτη στην Premier League και οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League!

Στην υγειά της Άστον Βίλα θα πιουν όλοι στο λιμάνι, αφού η Μπέρμιγχαμ έκανε το χατίρι του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, όχι μόνο δεν ήταν άδεια μετά τον τελικό του Europa League, αλλά χάλασε και την τελετή αποχώρησης του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Παρότι έχανε με 1-0 στο ημίχρονο, η Άστον Βίλα γύρισε το παιχνίδι στο Etihad (1-2), κατέκτησε την 4η θέση και μέσω του re-balance από την κατάκτηση του Europa League, στέλνει τον Ολυμπιακό από τον 2ο, στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League!

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι στο χειρότερο σενάριο, αυτό του αποκλεισμού στον 3ο προκριματικό του Champions League, οι Πειραιώτες θα βρεθούν χωρίς άλλα προκριματικά στην League phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν γύρο στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον θα μάθει τον προσεχή του αντίπαλο στην κλήρωση της 20ης Ιουλίου.

Εκεί, οι ερυθρόλευκοι θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών και θα κληρωθούν με μία εκ των Ναϊμέγκεν, Σπάρτα Πράγας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και τον νικητή του ζευγαριού από τον 2ο προκριματικό γύρο που θα περιέχει την Στουρμ Γκρατς (θα κληρωθεί με μία εκ των Χαρτς ή Γκόρνικ).

Οι αγώνες για τον 3ο προκριματικό θα διεξαχθούν στις 4 και 11 Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον άνεση χρόνου για να τρέξει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και να κάνει πιο άρτια καλοκαιρινή προετοιμασία.