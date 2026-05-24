Βρούτσης: «Με δαπάνη της Πολιτείας θα έχουμε κι ένα δεύτερο στολίδι σαν το ΟΑΚΑ, το αναβαθμισμένο ΣΕΦ»

Με δήλωσή του πριν τον τελικό της Euroleague στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στο ΣΕΦ.

Μιλώντας στη Nova ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, απάντησε και για το ΣΕΦ, τονίζοντας πως το κράτος θα καταβάλει τα απαραίτητα χρήματα για να αναβαθμιστεί το φαληρικό γήπεδο.

Η σχετική του τοποθέτηση: «Το ΟΑΚΑ είναι από το ωραιότερα γήπεδα της Ευρώπης για να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις. Σε λίγο διάστημα θα έχουμε μια αντίστοιχη εγκατάσταση, όπως το ΟΑΚΑ. Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη και θα αποκτήσουμε και ένα δεύτερο ΟΑΚΑ, ένα πραγματικό στολίδι, το οποίο θα ξεχωρίζει, αυτό του ΣΕΦ, που θα είναι αναβαθμισμένο.

Με 500 αθλητικά έργα που γίνονται η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Ολες οι παλιές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται και έτσι η Ελλάδα μπορεί να μπαίνει στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου».