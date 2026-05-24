Οριστική η απόφαση της ΑΕΚ να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Περέιρα

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα καθώς οι δύο πλευρές δεν ανανεώνουν εν τέλει τη συνεργασία τους.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, τα τελευταία 24ωρα, είχαμε αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση αυτή. Ενώ αρχικά υπήρχε μια θετική διάθεση εκατέρωθεν, στην πορεία άλλαξαν κάποιες αποφάσεις από την πλευρά της Ένωσης και έτσι οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου του 35χρονου μεσοεπιθετικού ελαχιστοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες λοιπόν, πλέον μπορούμε να το πούμε σαν οριστικό, πως η ΑΕΚ δεν προχωρά στην ανανέωση του συμβολαίου του Ρομπέρτο Περέιρα και ο Αργεντινός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Δικέφαλο ως πρωταθλητής μετά από δύο χρόνια συνεργασίας.

Ο Αργεντινός κατέγραψε φέτος 22 συμμετοχές με την ΑΕΚ (2 γκολ - 1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας κομβικό ρόλο σε σημαντικά παιχνίδια, ενώ συνολικά με την φανέλα της Ένωσης μέτρησε αυτά τα δύο χρόνια 52 συμμετοχές.