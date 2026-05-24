«Στην… κούρσα για τον Φρανσίσκο η Βιλερμπάν»

Η Βιλερμπάν βρίσκεται και αυτή στο… κυνήγι του Σιλβέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το «BaskeNews».

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα της Euroleague και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και ακόμα μία είναι πλέον στην «κούρσα». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «BasketNews», η Βιλερμπάν ενδιαφέρεται έντονα για τον αστέρα της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Βέβαια, σημειώνεται πως ο Φρανσίσκο έχει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ και έχει ζητήσει από τις ομάδες της Euroleague να περιμένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Θυμίζουμε πως το SDNA σαν ενημέρωσε μέσω του Vidcast Κοτζιά πως η Βιλερμπάν θα… ρίξει αρκετά χρήματα, ενώ προσπαθεί να πάρει και τον Μπρουκς από τα… χέρια της Παρτιζάν.

