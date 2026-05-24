Παραδόθηκε ο δράστης για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στην Κρήτη

Ένα σχόλιο ήταν αρκετό για να βγουν τα όπλα έξω από καφετέρια στις Αρχάνες της Κρήτης την Κυριακή (24/5) με τον δράστη των πυροβολισμών να παραδίδεται λίγες ώρες αργότερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Αν και αρχικά ο 23χρονος και ο φίλος του αποχώρησαν από το σημείο, τα στοιχεία του ήταν γνωστά και έτσι από μέρους της ΕΛ.ΑΣ έγιναν άμεσα οι ενέργειες ώστε να πειστεί να παραδοθεί.

Ο 23χρονος νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ επέβαινε στο αυτοκίνητο φίλου του όταν σταμάτησαν έξω από καφετέρια των Αρχανών, για να αγοράσουν καφέ, όπως. Εκεί έγινε παρεξήγηση με κάποιον ανήλικο θαμώνα, όπως αναφέρει το cretalive.

O τελευταίος φέρεται να ειρωνεύτηκε τον οδηγό επειδή το αυτοκίνητο, ένα επιβατηγό μικρού κυβισμού, ήταν παλιό. Ο οδηγός ενοχλημένος ανταπάντησε στο ειρωνικό σχόλιο και ο ανήλικος, τον πλησίασε.

Τότε ο 23χρονος φίλος και συνοδηγός εκνευρισμένος φέρεται να έφυγε από το σημείο και να επέστρεψε με ένα πιστόλι κρότου, πυροβολώντας αρκετές φορές.

Πηγή: cnn.gr