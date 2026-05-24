Τέλος εποχής για Σίτι και Μπερνάρντο Σίλβα - Ξέσπασε σε κλάματα ο Γκουαρντιόλα (pic)

Ο Μπερνάρντο Σίλβα φόρεσε για τελευταία φορά τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι και απέσπασε το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Ο Πορτογάλος υπηρέτησε στους «Πολίτες» για εννέα ολόκληρα χρόνια και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τις εμφανίσεις του, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει 18 τίτλους εκ των οποίων 6 πρωτάθλημα Αγγλίας και 1 Champions League.

Όπως είναι λογικό στον τελευταίο του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί της ομάδας του επιφύλαξαν ένα ξεχωριστό «αντίο» με τον ίδιο να είναι από την αρχή βαθιά συγκινημένος.

Όταν ο Πορτογάλος έγινε αλλαγή και πήρε το καθολικό χειροκρότημα πηγαίνοντας προς τον πάγκο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα ξέσπασε σε κλάματα, αφού όπως είχε αναφέρει είναι ένα πολύ δύσκολα αντίο για εκείνον.