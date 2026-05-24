Π. Αγγελόπουλος: «Ψυχραιμία και προσοχή - Το 2023 σχεδόν το είχαμε πάρει...»

Συγκρατημένα αισιόδοξος έφτασε στο ΟΑΚΑ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου ανέφερε: «Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο. Και το 2023 η Ρεάλ έπαιξε ζώνη, τότε σχεδόν το είχαμε πάρει, αλλά τελικά το χάσαμε.

Για τις απουσίες των τριών σέντερ: «Αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Η Ρεάλ έχει 4άρια με τρίποντο και έμπειρους παίκτες».

Για το αν σκέφτεται από τώρα το βράδυ: «Δεν με αφήνουν να σκεφτώ το βραδύ, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. θα το δούμε μετά τον αγώνα».