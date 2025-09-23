Τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ και… επιστροφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός προπονείται αυτή την ώρα στο Σίδνεϊ για τελευταία φορά. Το μεσημέρι (14:20) ώρα Ελλάδος ξεκινάει η αποστολή που θα φτάσει Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη ξημερώματα σε δύο γκρουπ. Αποστολή στην Αυστραλία: Βασίλης Παπαθεοδώρου

H αποστολή του Τριφυλλιού μετά από περίπου 1,5 εβδομάδα παρουσίας στην Αυστραλία, όπου είχε την ευκαιρία να συνδεθεί και να αλληλεπιδράσει με την ελληνική κοινότητα σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός στην διάρκεια της παρουσίας του στην Αυστραλία έδωσε δύο ιστορικά φιλικά με Παρτιζάν και Αδελαΐδα, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την δουλειά να μην σταματάει ούτε λεπτό.

Το πρωί της Τρίτης οι παίκτες του Τριφυλλιού πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο Σίδνεϊ, ενώ το μεσημέρι (14:20 ώρα Ελλάδος), θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα φτάσουν στην Ελλάδα σε δύο γκρουπ. Το πρώτο το απόγευμα της Τετάρτης και το δεύτερο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Δείτε παρακάτω video από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία: