Επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Αυστραλία, αφού εκεί διεξάγεται φέτος το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είχαν την ευκαιρία να μοιράσουν χαρά σε μικρά Ελληνόπουλα, καθώς βρέθηκαν επισκέφθηκαν το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας.
Οι «πράσινοι» επισκέφθηκαν ακόμα την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Ο εκλεγμένος Επίσκοπος Καμπέρας ο Αρχιδιάκονος Αθηναγόρας και ο Επίσκοπος Κερασούντος Χριστόφορς Κρικέλης υποδέχθηκαν την Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλο, τον COO του Παναθηναϊκού, Σταύρο Ντίνο και τον Ντίνο Μήτογλου.
Δείτε την ανάρτηση:
We had the honor of visiting the Greek Orthodox Archdiocese of Australia, where Mrs. Despina Giannakopoulou, Mr. Vassilis Parthenopoulos, President of Panathinaikos BC AKTOR, and Mr. Stavros Ntinos, COO of our team and Dinos Mitoglou, were warmly received, meeting with… pic.twitter.com/ga8bmSUnq2— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 20, 2025