Μοίρασαν χαρά σε μικρά Ελληνόπουλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού - Υποδοχή με τον ύμνο (vids)

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δεν περιλαμβάνει μόνο αγώνες μπάσκετ αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις που φέρνουν πιο κοντά την ομογένεια με το Τριφύλλι. Αποστολή στην Αυστραλία: Βασίλης Παπαθεοδώρου.

Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού, αποτελούμενη από την κα. Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον COO, Σταύρο Ντίνο και τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη-Βασίλη Τολιόπουλο, επισκέφθηκαν το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Χάρη Δανάλη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γεώργιο Σκεμπέρη. Τα παιδιά, μάλιστα υποδέχτηκαν τους «πράσινους» τραγουδώντας τον ύμνο του Παναθηναϊκού, ενώ φωτογραφήθηκαν με τους παίκτες και έλαβαν αυτόγραφα.

Τέλος, οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος απένειμαν δώρα σε τρία παιδιά που κέρδισαν σε διαγωνισμό σχεδίου του σχολείου, με την χαρά να έκδηλη στα πρόσωπα των μικρών μαθητών, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Δείτε παρακάτω video: