Χάνει την αρχή της σεζόν ο Τάιλερ Χίρο

Ο Τάιλερ Χίρο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και έτσι δε θα είναι διαθέσιμος για την αρχή της σεζόν 2025-26.

Πρόβλημα για τους Μαϊάμι Χιτ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Τάιλερ Χίρο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, ώστε να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα που είχε στον αστράγαλο.

Στην ομάδα θεωρούσαν πως θα ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κατά τη διάρκεια του καμπ αλλά κάτι τέτοιο δε θα γίνει. Σύμφωνα με το «Five Reasons Sport», ο 25χρονος αναμένεται να χάσει την αρχή της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του, όλα δείχνουν πως για αρκετές εβδομάδες θα παραμείνει στα «πιτς». Θυμίζουμε πως πέρσι είχε 23,8 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ κατά μέσο όρο.