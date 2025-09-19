Χωρίς Έβανς αλλά με τους διεθνείς απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Αρμάνι Μιλάνο στις 20:30 στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά στην Κρήτη, με το Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει τους διεθνείς στην σύνθεση του, όχι όμως τον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε.

Το 5th Aegean Omiros College CRETE IBT κάνει πρεμιέρα απόψε στο Ηράκλειο με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στις 20:30 (Cosmote Sport 4), ενώ ο έτερος αγώνας είναι Φενερμπαχτσέ- Ερυθρός Αστέρας.

Να σημειώσουμε ότι οι ηττημένοι των δύο αγώνων θα παίξουν στον μικρό τελικό της Κυριακής (21/9 στις 18:00), ενώ οι νικητές στον τελικό (20:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται στην επιγονατίδα, γεγονός που θα τον αφήσει εκτός προπονήσεων 15-20 μέρες κάτι που σημαίνει πως δεδομένα θα απουσιάσει από την πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Παράλληλα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στην διάθεση του τους διεθνείς που εντάχθηκαν στην προετοιμασία των Πειραιωτών και θα αγωνιστούν κανονικά στο τουρνουά.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Έτορε Μεσίνα θα παραταχθεί χωρίς τους Μάρκο Γκούντουριτς, Σέιβόν Σιλντς, και Βλάτκο Τσάντσαρ.