Χωρίς Έβανς αλλά με τους διεθνείς απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

Το 5th Aegean Omiros College CRETE IBT κάνει πρεμιέρα απόψε στο Ηράκλειο με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στις 20:30 (Cosmote Sport 4), ενώ ο έτερος αγώνας είναι Φενερμπαχτσέ- Ερυθρός Αστέρας.
Να σημειώσουμε ότι οι ηττημένοι των δύο αγώνων θα παίξουν στον μικρό τελικό της Κυριακής (21/9 στις 18:00), ενώ οι νικητές στον τελικό (20:30).
Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται στην επιγονατίδα, γεγονός που θα τον αφήσει εκτός προπονήσεων 15-20 μέρες κάτι που σημαίνει πως δεδομένα θα απουσιάσει από την πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Παράλληλα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στην διάθεση του τους διεθνείς που εντάχθηκαν στην προετοιμασία των Πειραιωτών και θα αγωνιστούν κανονικά στο τουρνουά.
Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Έτορε Μεσίνα θα παραταχθεί χωρίς τους Μάρκο Γκούντουριτς, Σέιβόν Σιλντς, και Βλάτκο Τσάντσαρ.